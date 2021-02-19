Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 645. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 645. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile ekrana gelen Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan yemek yarışmasında her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Program hafta içi hergün saat 13.15’te ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken, kaynanalar ise puanlama yapıyor. Günün en yüksek puanını alan gelinin çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. İlgi ile takip edilen yemek yarışması Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Şubat Günün Birincisi Kim Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yine heyecan dolu bir bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile izlenen programın dün ekrana gelen bölümünde Seda Sayan eğlenceli anlar yaratırken, kaynanalar arasında ise gerilimli anlar yaşandı. Programın sıkı takipçileri ise 18 şubat günü birinci olan gelini merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde rekabet dolu yemek hazırlanma faslının ardından puan durumu açıklandı. Haftanın dördüncü gününde 20 puan alan Zeynep günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Günün ikincisi ise önceki gün 25 puan ile birinci olan Ayten oldu. Ayten’in 19 puan aldığı 18 şubat bölümünde Aysun 11 puan ve Esra da 7 puan aldı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Şubat Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu, Altın Bilezikleri Kim Kazandı?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. Haftanın son bölümünde en yüksek puanları alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelin belli olacak. Program merakla beklenen yeni final bölümü ile bugün saat 13.15’te ekrana gelecek.