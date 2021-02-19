Seni Çok Bekledim 4. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seni Çok Bekledim 4. bölümü Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Seni Çok Bekledim dizisi geçtiğimiz haftalarda Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinde çok farklı hayatlar yaşamış Kadir ve Ayliz arasında yaşanacak tutkulu bir aşkın hikayesi anlatılıyor. Yayınlanan ilk bölümü ile izleyenlerin takdirini kazanmayı başaran yapımda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Seni Çok Bekledim Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarını yeni dizisi Seni Çok Bekledim geçen hafta 3. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ayliz, hislerinin ne kadar güçlü olduğunu fark ederken Kadir ise Ayliz’i ikna etmekten yorulmaya başlar. Dizinin geçen hafta ekrana gelen son bölümü yine büyük beğeni topladı.

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ayliz, annesinin evinde Kadir ile karılaşınca şok olur. Kadir’in bunu kendisinden saklamasına çok sinirlenir ve ondan uzaklaşmak ister. Kadir yaşananları açıklamak için ondan şans istese de Ayliz Kadir’den uzak durmakta kararlıdır. Kadir bu tavrın karşısında vazgeçmeye karar verir. Sürekli Ayliz’i ikna etmeye çalışmaktan sıkılmıştır. Ayliz ise kendi başına kaldığında hislerinin ne kadar güçlü olduğunu fark eder ve Kadir’in yanında olmak ister. Ancak artık Kadir’i ikna etmek o kadar da kolay olmayacaktır. Bu sırada Erol ve Selo yeniden karşılaşır. İkilinin kavga etmesi büyük bir aile trajedisine yol açar. Kavga sonrasında Selo ailesini de alarak evden ayrılmaya karar verir.

Seni Çok Bekledim Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Heyecanla beklenen 4. bölüm fragmanında Kadir ve Ayliz yakınlaşması ise dikkat çekti. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.