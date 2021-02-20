Kuzey Yıldızı 52. Bölüm Full İzle! 20 Şubat 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuzey Yıldızı 52. bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile izleyenleri ile buluşan Kuzey Yıldızı dizisi heyecan ve eğlence dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Ordu’da çekimleri devam eden eğlenceli dizi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin rol aldığı Kuzey Yıldızı dizisinde Kuzey ve Yıldız’ın yıllarca birbirlerine kavuşmak için çabalamaları ve verdikleri mücadele eğlenceli bir sil ile anlatılıyor. Ferda Kaynar ve Cezmi Baskın gibi başarılı isimlerinde de kadrosunda yer aldığı yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı Dizisi 51. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı geçen hafta 51. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünde Kuzey ve Yıldız yeni hayatlarına alışmaya çalışırken ikiliyi bekleyen yeni sürpriz gelişmeler ortaya çıkar. Dizinin heyecan dolu son bölümü yine büyük beğeni topladı.

Kuzey Yıldızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde evliliklerinin tadını yeni çıkarmaya başlayan Kuzey ve Yıldız beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Karşılaştıkları sınav karşısında Kuzey yeniden aynı korkuyu yaşamamak için önlemlerini iki katına çıkarır. Kuzey’in aynı riskle karşılaşmamak için aldığı tedbirlerden biri de annesi Emine’yi eve getirmek olur. Yıldız Kuzey’in bekçiliği yetmezmiş gibi bir de Emine’nin baskıları ile karşı karşıya kalır. Emine’nin gelişi evde sadece Yıldız’ı değil herkesi rahatsız eder. İkili yeni düzenlerine ve hayatlarına alışmaya çalışırken, başlarına yeni bir bela açılır. Kuzey ve Yıldız tüm cephelerde yeni bir mücadele vermeye başlamışken, yaşanan son olay Kuzey’i derinden sarsar ve bu olaya alışması mümkün değildir.

Kuzey Yıldızı Dizisi 52. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzey Yıldızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından beklenen 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Kuzey’in yaşadığı zorluklar dikkat çekti. Yapım merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.