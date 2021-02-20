Gönül Dağı Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 20 Şubat 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı 17. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonunun iddialı yapımları arasında gösterilen Gönül Dağı dizisi her hafta heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Samimi hikayesi ile yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Gönül Dağı dizisi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde Berk Altan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sıcak hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden derlenerek ekrana taşınan yapımda Taner ve kuzenlerinin kendi uçaklarını uçurmak için kurdukları hayaller ve Taner’in yıllarca beklediği çocukluk aşkına duyduğu özlem anlatılıyor.

Gönül Dağı Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Gönül Dağı geçen hafta 16. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yayınlanan son bölümünde Dilek ve Taner’in kavuşması izleyenleri sevindirir. Ancak ikiliyi bekleyen yeni sürprizler vardır. Zahide’nin de karar verme aşamasına geldiği 16. bölüm yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Gönül Dağı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Dilek ve Taner yeniden kavuşur. İkilinin kavuşmasının ardından her şey yoluna girerken Süleyman Taner’i tehdit eder. Taner ve Dilek’in beraber olmasını istemeyen Süleyman, Taner ve kuzenlerinin aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu durum Taner’i üzse de Dilek’ten vazgeçmeye niyeti yoktur. Bu sırada Dilek de çobanın kendisine verdiği sırrı Taner’e anlatmaya karar verir. Zahide çocuklarını Fikret’e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar gittikleri yemekte Fikret’in bambaşka bir yüzü ile karşılaşırlar. Bunu öğrenen Zahide ise kimi seçeceğine karar veremez. Sefer ise çaresizce bekler.

Gönül Dağı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gönül Dağı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümü izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizide Süleyman’ın hamlelerinin ve ortaya çıkan sırrın Taner ve Dilek’i nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Zahide’nin vereceği kararın da merakla beklendiği Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.