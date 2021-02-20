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- 20 Şub 2021 - 15:58

Menajerimi Ara 26. Bölüm Full İzle Star TV! 21 Şubat 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Menajerimi Ara 26. bölüm tek parça izle, Menajerimi ara 26.bölüm fragmanı araştırması yapan kişiler, ekranların yeni dizisi Menajerimi Ara hakkında bilgi toplamaya devam ediyor. Menajerimi ara dizisi son bölümü izlemek isteyenler ise; makalemiz üzerinden izleyebiliyor. Menajerimi ara dizisi son bölüm için aşağıdaki videolar ve linklere göz atabilirsiniz. İşte Menajerimi Ara 26. Bölüm ve Menajerimi Ara 26. Bölüm fragmanı…

Emre Okur
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Menajerimi Ara 26. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Menajerimi Ara dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden  bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Her hafta sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinde bir ajansta çalışan menajerlerin macera dolu hayatları anlatılıyor.

Menajerimi Ara Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Menajerimi Ara geçen hafta 25. bölümü ile ekrana geldi. Barış ve Dicle’nin yeni bir sınav ile karşı karşıya kaldığı 25. bölümde Feris, Çınar ve Kıraç ise özel hayatlarında zor bir dönem yaşarlar. Dizinin ekrana gelen son bölümü yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde sevgililer gününün gelmesi ile Barış ve Dicle aşklarına heyecan katacak yeni deneyimler yaşarlar. İkili aşklarının tadını çıkarırken ajanstaki herkes bu konuda o kadar şanslı değildir. Kıraç ve Feris beraber olan ve bir reklam filminde oynaması gereken oyuncularının ayrılık krizi ile boğuşurken kendi özel hayatlarında ise zor bir dönem yaşarlar. Feris Serkan’ın evli olduğunu öğrenmiş ve bu karar vermeye çalışırken, Kıraç ise Mayda ile ayrılmak üzeredir. Çınar ise Jülide ile yaşadıklarının ardından Serdar Ortaç ile beraber depresyona girer. Herkesi bir araya toplamak isteyen Peride ise bir tekler gecesi düzenler. Herkes eğlenmeye çalışırken Dicle ve Barış’ın fotoğraflarının ortaya çıkması ise yeni bir kriz başlatır.

Menajerimi Ara Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merak edildi. Yayınlanan 26. bölüm fragmanında Barış ve Dicle’nin yaşadığı zorluklar dikkat çekti. Yapım merakla beklenen 26. bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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20 Şub 2021 - 15:58 - Dizi Fragmanları

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