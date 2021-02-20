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- 20 Şub 2021 - 16:04

Hercai Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 21 Şubat 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Herkesin dilinden düşmeyen Hercai dizisinin son bölümünü izlemek ya da Hercai 60. Bölümünü izlemek istiyorsanız Hercai son bölüm izle veya Hercai 60. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak aralıksız bir şekilde sevilen dizinin bölümlerini izleyebilirsiniz. İşte Hercai sevenler için hazırladığımız makalede Hercai 60. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz…

Emre Okur
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Hercai 60. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Hercai her hafta heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Türkiye dışındaki birçok ülkede de ilgi ile takip edilen yapım yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı Hercai dizisinin kadrosunda Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel gibi usta isimler de yer alıyor. İmkansız bir aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai dizisi her hafta pazar akşamları 20.00’da ekrana geliyor.

Hercai Dizisi 59. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Hercai dizisi geçen hafta 59. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan her bölümü ilgi ile takip edilen yapımın 59. bölümünde Hazar’ın gerçekleri öğrenmesi ile herkes büyük şaşkınlık yaşarken, Nasuh’un yaptığı hamleler işleri içinden çıkılmaz bir hale getirir. Dizinin ekrana gelen son bölümü yine izleyenlerin takdirini topladı.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Füsun, Hazar’a gerçekleri anlatır. Azize’nin annesi olduğunu öğrenen Hazar büyük bir yıkım yaşar. Miran bu gerçek karşısında şok olsa da babasına destek olmaya çalışır. Aynı zamanda bu gerçeği bildiği halde kendisinden sakladığı için Reyyan’a da öfkelenir. Reyyan ise Miran kendisini anlamadığı için alınır. Azat ve Gönül için aralarındaki aşk her geçen gün daha çetrefilli bir hale gelirken, Cihan ise Yaren’in istediği üzerine ailesi alıp Mardin’den gitmeye karar verir. Füsun yeni planlarını harekete geçirmek isterken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Miran ve Reyyan aralarındaki gerilimden dolayı üzülürler. Nasuh hem Azize’nin hem de Hazar’ın üzülmesine dayanamaz ve onları mutlu etmek için bir çözüm bulur. Ancak bu çözüm işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.

Hercai Dizisi 60. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Heyecan dolu son bölümün ardından beklenen 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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20 Şub 2021 - 16:04 - Dizi Fragmanları

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