Tozkoparan İskender 11. Bölüm Full İzle! 21 Şubat 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender 11. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan çocuk dizisi Tozkoparan İskender yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük ilgi gören yapımda yaşanacak yeni maceralar merakla bekleniyor. 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yetenekleri olan İskender’in günümüz dünyasından kendi dönemine dönmeye çalışırken verdiği mücadelenin anlatıldığı eğlence ve macera dolu yapım her hafta pazar günleri saat 17.00’da ekrana geliyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen çocuk dizisi Tozkoparan İskender geçen hafta 10. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümüne Dedikoducu kanalının yeni yarışması Mavi Ay ve Kasırga arasında rekabet başlatırken, Rüya ise İskender’in Salih’in oğlu olmadığını öğrenir. Dizinin ekrana gelen son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Mavi Ay okuldaki bodrum katını temizlerken arkasında bir iz bırakır. Bu izi gören Ece ise onu köşeye sıkıştırır. Ece’nin çağrısı ile beraber tüm Kasırga takımı Mavi Ay’ın saklandığı yere gider. Bu sırada Dedikoducu kanalı bir klip yarışması düzenleyeceğini açıklar. Kasırga takımı çok iyi klipleri olduğunu ve bu yarışmayı kazanabileceğini düşünerek yarışa girer. Kasırga takımının gerisinde kalmak istemeyen Mavi Ay da yarışmaya girmek ister. Ancak klip çekmek için telefonları bile yoktur. Refika hanım ceza olarak telefonlarına el koydukları için Mavi Ay ve takımı klip çekmek için başka bir yol bulmaya çalışır. Bu sırada Rüya İskender’in kimliği olmadığını ve Salih’in onu evlatlık almadığını öğrenir. Rüya bu durumda İskender’in Salih ile beraber kalmasının doğru olmadığını düşünür. Ancak İskender Salih’ten ayrılmak istemez.

Tozkoparan İskender 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Klip yarışmasını hangi takımın kazanacağı ve İskender ile Salih’in ayrılıp ayılmayacağı merak ediliyor. Sevilen yapım her hafta olduğu gibi yarın saat 17.00’da TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.