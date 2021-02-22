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- 22 Şub 2021 - 11:32

Doya Doya Moda 22 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 161. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Herkesin severek izlediği yarışma olan Doya Doya Moda yarışması bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Elenen yarışmacıların hayallerine veda ettiği bu yarışma herkesin en çok izlediği reyting rekortmeni bir yarışma! Sizlerde son yayınlanan bölümlere ulaşmak için aşağı bıraktığımız linke ya da videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Sadece son bölüm değil aynı zamanda izlemek istediğiniz bölümleri de sizlere reklamsız olarak sunuyoruz.

Ali Kurt
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Doya Doya Moda 22 Şubat 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarında uzun süredir yayın hayatına devam eden moda programı Doya Doya Moda yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen programda birbirinden iddialı yarışmacılar kendilerini kanıtlamaya çalışıyor. Rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana çeken programda her hafta elenecek isim merakla bekleniyor. Doya Doya Moda programı hafta içi hergün saat 13.15’te TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Doya Doya Moda’nın jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Ivana Sert, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor. Moda dünyasının birbirinden iddialı isimleri yarışmacıların tarzlarını değerlendiriyor. 7 büyük beden kadının erkek yarışmacılarla beraber tarzlarını kanıtlamak ve ödülleri kazanmak için mücadele ettiği programda rekabet dolu anlar yaşanıyor. Günün birincisi olan yarışmacıların alışveriş için ekstra bütçe kazandığı programda, haftanın birincisi olan isim ise tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 19 Şubat Haftanın Birincisi Kim Oldu, Elenen İsim Kim?

TV8 ekranlarının fenomen programı Doya Doya Moda, geçen haftanın son yayını ile 19 Şubat Cuma günü ekrana geldi. Programın ekrana gelen son bölümünde final heyecanı yaşandı. 15 19 şubat haftasının birincisinin belli olduğu son bölümde 1 isim de yarışmaya veda etti. Programda haftanın finali ilgi ile takip edildi.

Doya Doya Moda programının ekrana gelen son bölümünde kadınlarda haftanın birincisi Rabia olurken, erkeklerde ise haftanın kazananı Adnan oldu. Geçen hafta aldığı puanlarla kadınlarda elenen isim ise Tuğçe oldu. Erkek yarışmacılar artık programda yer almayacak.

Doya Doya Moda Programı 22 Şubat Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programında heyecan dolu finalin ardından bu haftanın ilk bölümü bugün ekrana gelecek. Programda artık erkek yarışmacılar yer almayacak. Sadece kadın yarışmacıların mücadele edeceği Doya Doya Moda programında 22 şubat puan durumu ise henüz belli değil. Program saat 13.15’te ekrana gelecek.

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22 Şub 2021 - 11:32 - Dizi Fragmanları

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