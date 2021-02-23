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- 23 Şub 2021 - 11:11

Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 23 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!

Söylemezsem Olmaz çarpıcı gündemi ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Söylemezsem Olmaz 23 Şubat kesintisiz, full izleme linkine haberimizden bakabilirsiniz.

Emre Okur
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Söylemezsem Olmaz 23 Şubat 2021 Beyaz TV İzle! TIKLAYINIZ.

Beyaz TV ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz çarpıcı gündemleri ile ekrana geliyor. Ünlüler dünyasında yaşanan en skandal gelişmelerin ekrana geldiği programın sunuculuğunu ve yorumculuğunu Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto gerçekleştiriyor. Eğlence dolu magazin programı yeni bölümleri ile hafta içi hergün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

Söylemezsem Olmaz Programı 22 Şubatta Neler Oldu, Neler Konuşuldu?

Beyaz TV ekranlarını reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Söylemezsem Olmaz yeni haftanın ilk yayını ile dün ekrana geldi. Her bölümü ilgi ile takip edilen yapımda dün yine ünlüler dünyasının en çarpıcı gelişmeleri konuşuldu. Eğlenceli magazin turunun gerçekleştiği 22 şubat programı izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümünde Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın ikinci kez evlenme kararı alması konuşuldu. Magazin gündeminden düşmeyen çiftin yeniden evlilik sebebinin Burcu Kıratlı’nın hamileliği olduğu konuşuldu. Programın sunucusu Arto çift ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda gündem olan diğer çift ise Aslı Enver Murat Boz ikilisi oldu. Murat Boz’un yeni şarkısı Sevgilim için çektiği klipte oynayan mankenin Aslı Enver ile benzerliği dikkat çekti. Hayranlarının Aslı Enver’i unutamadığı şeklinde yorum yaptığı ünlü popçu magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Programda ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in yeni imajı masaya yatırıldı. Son dönemlerde yaşadığı tarz değişikliği ile dikkatleri üzerine çeken İbrahim Tatlıses’in kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’nın sosyal medya paylaşımların da gündeme bombe gibi düştü. Arto ve Seren Serengil İbrahim Tatlıses’in yeni tarzı ve sevgilisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programının diğer gündemi ise popçu Alpay’ın Zeki Müren hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar oldu.

Söylemezsem Olmaz Programı 23 Şubatta Neler Konuşulacak, Hangi Gündemler Ekrana Gelecek?

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen kalabalık gündeminin ardından bugün konuşulacak gündemler yine merakla bekleniyor. Magazin dünyasının nabzının tutulacağı yeni bölüm bugün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında yayınlanacak.

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23 Şub 2021 - 11:11 - Dizi Fragmanları

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