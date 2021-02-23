Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Şubat 2021 Salı Survivor 34. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 34. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonu ile TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Survivor Türkiye programı rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Survivor’da kıran kırana mücadele ediliyor. Heyecan dolu bölümleri ile beğeni toplayan program her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Türkiye programında bu sezon yine ünlüler ve gönüllüler takımları rekabet ediyor. Adada kalmak ve ödülleri kazanmak için yarışan takımlar dokunulmazlık, ödül, sembol ve iletişim oyunları için güç ve denge gerektiren zorlu parkurlarda karşı karşıya geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda bu sezon kazanacak isim merakla bekleniyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem yaratan programın yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor.

Survivor Türkiye 22 Şubatta Neler Yaşandı, Ödül Oyununu Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor Türkiye dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Ödül ve sembol oyunlarının oynandığı 22 şubat bölümünde ünlüler takımına yeni katılan Çağman Çatay tanıtıldı. Yeni yarışmacının katılımı ile heyecanın da yükseldiği programda ödül ve sembol oyunlarının kazananlar ise merak edildi.

Survivor Türkiye’nin dün ekrana gelen bölümünde ünlüler takımının yeni yarışmacısı Çağman Çatay tanıtıldıktan sonra ilk olarak ödül oyunu oynandı. Tavuk kanat ve pirzola için mücadele eden takımlar hentbol ve basketbol karışımı oyunda kıyasıya rekabet etti. Ödül oyununu 10-7 skor ile ünlüler takımı kazandı. Ödül oyununun ardından oynanan sembol oyunun da ise kazanan isim Steven oldu.

Survivor Türkiye 23 Şubat Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Survivor Türkiye programının ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak bölümde eleme konseyi toplanacak. Haftanın son eleme adayının belirleneceği ve elenen ismin belli olacağı 23 şubat bölümü bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.