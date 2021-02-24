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- 24 Şub 2021 - 13:14

Kuruluş Osman Dizisi 47. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV kanalının en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman 47. Bölüm izle sorguları Google’da en çok aratılanlar arasında yer almaktadır. Sizler için hazırladığımız makalenin altında yer alan, Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle ya da Kuruluş Osman 47. Bölüm tek parça izle seçeneklerinden birisine tıklayarak; çok sevilen dizi Kuruluş Osman dizisini izleyebilirsiniz…

Emre Okur
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Kuruluş Osman 47. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan dönem dizisi aksiyon dolu sahneleri ve tarihten alıntılarla dolu senaryosu ile izleyenlerden beğeni topluyor. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı yapımın kadorsunda Tamer Yiğit ve Cüneyt Arkın gibi usta isimler de yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi her hafta çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Kuruluş Osman Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Kuruluş Osman dizisi geçen hafta 46. bölümü ile ekrana geldi. Osman Bey’in tehlikeli bir mücadelenin ortasında kaldığı son bölümde Osman Bey Malhun hatunun da desteği ile Nikola’nın planlarını bozmayı başarır. Dizinin ekrana gelen son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Targun peşinde olduğu emanetleri ele geçirir. Emanetlerle beraber başta Dündar Bey olmak üzere Bala ve Lena hatunu da esir alan Targun, Kayı obasından kaçmayı başarır. Bu sırada Osman Bey ise Nikola’nın tuzağına düşen Bamsı Bey ile ölüm kalım mücadelesi verir. Malhun hatundan gelen beklenmedik yardım ile Bizans saldırısından kurutulan Osman Bey, Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun’un eline geçtiğini öğrenir. Hem emanetleri hem de Bala hatunun da içinde olduğu esirleri kurtarmak için zekice bir plan yapan Osman Bey, Nikola’nın yaptığı planları bozmayı başarır. Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise bu sırada Flatyos’un tuzağından kurtulmaya çalışmaktadır. Malhun hatunun ve Alplerin desteği ile Osman Bey esirleri kurtarmayı başarır.

Kuruluş Osman Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan 47. bölüm fragmanında aksiyon dolu sahneler izleyenlerin dikkatini çekti. Kuruluş Osman dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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24 Şub 2021 - 13:14 - Dizi Fragmanları

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