Benim Adım Melek Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek 54. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Benim Adım Melek dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. TRT1 ekranlarının en başarılı yapımları arasında gösterilen dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Sevilen yapım her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Benim Adım Melek Dizisi 53. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek geçen hafta 53. bölümü ile ekran geldi. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Halil’in sakladığı gerçek ortaya çıkmaya başlar. Halil ve Alpay arasındaki sözleşmeden haberi olmayan Melek ise neler olduğunu anlamaya çalışır. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Cumali oğlunu kara kara düşündüren şeyin ne olduğunu öğrenmekte kararlıdır. Halil’i köşeye sıkıştıran anlaşma, gerçeği öğrenen Cumali’yi de zor durumda bırakır. Cumali oğluna yardım etmek için bir yol düşünürken, Seyitali de gerçeği öğrenmek ister ve Cumali’yi sıkıştırmaya başlar. Alpay ile Halil arasındaki anlaşma sır olmaktan çıkmaya başlar. Seyitali ve Melek ise hala Halil’den bir açıklama bekler. Bu sırada Mithat ise Seyran’ın kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye çalışır. İkra ve Kerem abilerini bulmak için yola düşer ve bir ipucu ararken, Zümrüt ise Defne ve Vildan ile bir güç savaşına girer. Zümrüt konağın hanımının kendisi olduğunu herkese hatırlatmak ister.

Benim Adım Melek Dizisi 54. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merakla beklenmeye başladı. Halil’in gerçekleri anlatıp anlatmayacağının merak edildiği dizide Cumali’nin yaptığı plan da merak edildi. Benim Adım Melek dizisi heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.