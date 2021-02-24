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- 24 Şub 2021 - 13:23

Sadakatsiz Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların sevilen ve merakla beklenen dizisi Sadakatsiz 19. bölümü ile ekranlarda olacak. Sadakatsiz 19. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Sadakatsiz 19. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Sadakatsiz yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Gerilim ve heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen dizi her hafta sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde ihanet yüzünden dağılan bir evliliği ve başlayan intikam savaşı anlatılıyor. Dizi yeni bölümleri ile çarşamba akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sadakatsiz Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz geçen hafta 18. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümünde Volkan ve Asya arasında yaşanan sürpriz gelişmeler izleyenleri şaşırtırken, final sahnesi ile yeni bölüm heyecanı da finale çıktı. Sadakatsiz dizisinin son bölümü yine büyük beğeni topladı.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Asya’nın dönüşü ile oyunu kaybeden Derin çok öfkelenir. Zaferi kazanan tarafın Asya olması Derin’i yeni hamleler yapmaya iter. Bu sırada Volkan ise Ali’nin evden gidişi ile ilgili vicdan azabı çekmeye başlar. Bu sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gerçek ise herkesin hayatını etkileyecektir. Selçuk’un öğrendiği çarpıcı gerçeği, Haluk’a söylemesi ile işler karışmaya başlar. Haluk’un bütün uyarılarına rağmen kapısına gidip gayri meşru bir çocuğu olduğunu hatırlatan Selçuk, ipleri eline almanın keyfini sürmeye başlar. Bu gelişme Derin’in de hayatını etkilerken Volkan ise kendisini yine Asya’nın yanında bulur. Garip bir ruh hali içinde olan Volkan yaşananlara rağmen Asya’dan kopmayı başaramadığını itiraf eder. Volkan’ın beklenmedik hamlesi ise şaşkınlık yaratır.

Sadakatsiz Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Final sahnesi ile heyecanı zirveye çıkaran yapımın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Volkan’ın Asya’yı yeni ortaya çıkan Sinan’dan kıskanması dikkat çekerken, Derin’in Volkan’ı terk etmesi ise şaşkınlık yarattı. Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal  D ekranlarında yayınlanacak.

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24 Şub 2021 - 13:23 - Dizi Fragmanları

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