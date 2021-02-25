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- 25 Şub 2021 - 11:50

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 25 Şubat 2021 Perşembe Show TV Canlı İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gizlide kalmış suçlar ortaya çıkıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 25 Şubat 2021 full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 25 Şubat 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya dökülüyor. Deneyimli gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sunumu ile ekrana gelen programda olaylar farklı bakış açılarından ele alınıyor. Suçlularla mağdurların yüzleştiği program hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV’de yayınlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 24 Şubatta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı dün yine akıl almaz gündemlerle ekrana geldi. Sahte gelin dolandırıcılığının gündem olmaya devam ettiği programda yeni olaylar da ekrana geldi. Şaşırtıcı gelişmeler yaşanan 24 şubat programı yine ilgi ile takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde sahte gelin dolandırıcılığı gündem olmaya devam etti. Sahte gelin Dilara’nın katıldığı yayınlarda sürekli koruduğu ve olaylarla ilgisi olmadığını iddia ettiği Emrah, yayına canlı bağlantı ile katıldı. Epilepsi hastası olduğu için stüdyoya gelmeyi reddeden Emrah, telefonla bağlandığı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sahte gelin dolandırıcılığının başındaki isim olarak bilinen Emrah hakkındaki suçlamaları ise inkar etti. Programda akıl almaz farklı bir gündem daha konuşuldu. Ahmet Boran’ın kızı 16 yaşındaki Zeynep Boran bir yerde çalışmak için babasından izin aldı. Kızının bir arkadaşından çalışmadığını öğrenen Ahmet Bey, kızı Zeynep tarafından otobüste bayıltıldı. Babasını bayıltan ve kaçan Zeynep’ten 22 gündüz haber alınamıyor. Ahmet Bey kızının sahte gelin dolandırıcılığı yapan çetenin elinde olabileceğini iddia etti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 25 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün yaşanacak yeni gelişmeler merak edildi. Sahte gelin dolandırıcılığının gündemde yer almaya devam edeceği 25 şubat programında kızı Zeynep 22 gündüz kayıp olan Ahmet Bey yeniden programa konuk olacak. Emrah ile ilgili yeni iddiaların da konuşulacağı programda yeni gelişmeler izleyenlerle paylaşılacak. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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25 Şub 2021 - 11:50 - Dizi Fragmanları

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