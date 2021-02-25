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- 25 Şub 2021 - 11:55

Doya Doya Moda 25 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 164. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Herkesin severek izlediği yarışma olan Doya Doya Moda yarışması bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Elenen yarışmacıların hayallerine veda ettiği bu yarışma herkesin en çok izlediği reyting rekortmeni bir yarışma! Sizlerde son yayınlanan bölümlere ulaşmak için aşağı bıraktığımız linke ya da videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Sadece son bölüm değil aynı zamanda izlemek istediğiniz bölümleri de sizlere reklamsız olarak sunuyoruz.

Emre Okur
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Doya doya moda 164. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen programda her hafta birinci olacak ve elenecek isimler merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda heyecan dolu anlar ekrana geliyor. Doya Doya Moda programı hafta içi hergün saat 13.15’te TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Ivana Sert, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez’in oturduğu Doya Doya Moda programında büyük beden 7 kadın hafta boyunca kıyasıya rekabet ediyor. Kısıtlı bütçe ve zaman içinde belirlenen konsepte en uygun kombini hazırlamak için çabalayan yarışmacılar, moda konusundaki iddialarını kanıtlamak ve ödülleri kazanmak için çabalıyor. Büyük beden 7 kadının haftanın birincisi olmak için rekabet ettiği programda her hafta cuma günleri heyecan dolu final yaşanıyor. Haftanın finalinde en yüksek puanları toplayan yarışmacı tasarım takıların sahibi olurken, haftanın en düşük puanlı yarışmacısı ise programa veda ediyor. İlgi ile takip edilen programda her hafta heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Doya Doya Moda Programı 24 Şubat Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programlarından Doya Doya Moda dün yine heyecan ve rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finaline yaklaşılan programda yarışmacılar en yüksek puanları almak için yine kıyasıya mücadele etti. Programın sıkı takipçileri ise 24 şubat günü en yüksek puanı alan ve günün birincisi olan ismi merak ediyor.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde yaptığı kombin ile 19 puan alan Özde birinci oldu. Günün birincisi olan Özde, ekstra alışveriş bütçesi kazandı.

Doya Doya Moda Programı 25 Şubat Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programının 25 şubat günü puan durumu ve günün birincisi olan yarışmacı henüz belli değil. Program bugün saat 13.15’te TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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25 Şub 2021 - 11:55 - Dizi Fragmanları

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