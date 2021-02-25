Survivor 2021 Tek Parça İzle! 25 Şubat 2021 Perşembe Survivor 35. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 35. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Türkiye yeni sezonu ile ekrana geliyor. Rekabet ve mücadele dolu bölümleri ile ekrana gelen zorlu yarışmada heyecan dolu anlar ekrana geliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Survivor Türkiye yeni sezonda her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor Türkiye programında bu sezon yine ünlüler ve gönüllüler takımları mücadele ediyor. Güç ve denge gerektiren zorlu parkularda ve oyunlarda karşı karşıya gelen takımlar kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Dokunulmazlık, sembol, ödül ve iletişim oyunlarının oynandığı programda her hafta bir isim adaya veda ediyor. SMS oylaması ile veda eden ismin belli olduğu Survivor Türkiye’nin her bölümünde heyecan dolu anlar yaşanıyor. Yeni bölümleri ile sosyal medyada da tartışma yaratan programda bu sezon birinci olacak isim ise şimdiden merak konusu oldu.

Survivor Türkiye 23 Şubatta Neler Oldu, Kim Elendi?

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor Türkiye 23 şubat günü yine heyecan dolu eleme gecesi ile ekrana geldi. Her hafta salı günü gerçekleşen eleme gecesinde bu hafta da gerilim dolu anlar ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri son bölümde elenen ismin kim olduğunu merak ediyor.

Survivor Türkiye programının ekrana gelen son bölümünde haftanı son eleme adayını seçecek isim Batuhan oldu. Başarılı performansı ile dikkat çeken Batuhan bu hafta yine ünlüler takımının SMS birincisi oldu. Eleme konseyinde İlayda’nın adını söyleyen Batuhan, kendisini SMS birincisi yapan herkese de teşekkür etti. Bu hafta İlayda’nın da içinde olduğu eleme adaylarından programa veda eden kişi ise Yiğit oldu.

Survivor Türkiye 25 Şubat Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Survivor Türkiye programında eleme gününün ardından ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. İlgi ile takip edilen programın yeni bölümü bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.