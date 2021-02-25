Mucize Doktor Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mucize Doktor 51. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Mucize Doktor dizisi her hafta macera dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan ve Sinem Uysal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisinde savant sendromlu Ali’nin doktor olmak için verdiği mücadele kimi zaman duygusal kimi zamanda eğlenceli bir dil ile ekrana geliyor. Mucize Doktor dizisi her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da izleyenleri ile buluşuyor.

Mucize Doktor Dizisi 50. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor geçen hafta 50i. bölümü ile ekrana geldi. Ali’nin zor anlar yaşadığı 50. bölümde Adil hocanın ölümü herkesi sarsar. Barhayat Hastanesi’nde zor bir mücadelenin daha ekrana geldiği son bölüm izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ali bir yerde sıkışıp kalmıştır ve herkes çaresiz durumda onu aramaktadır. Bu gidişata son vermek isteyen Vuslat ise hastanede sert yaptırımlar uygulamaya başlar. Bu yaptırımlara rağmen Ferman ve Nazlı Ali’yi bulmak için son bir deneme yapmak isterler. Ancak bu deneme onları Vuslat’ın hedefi haline getirir. Bu sırada Adil’in öldüğünü duyan Ezo ise Ali ile konuşmaya karar verir. Ancak tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır. Ezo’nun klinikte, Ali’nin ise kimsenin bilmediği başka bir yerde kaldığı günün sonunda Berhayat hastanesinde beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ancak bu gelişme sadece şanslı bir azınlığın istediğini almasına izin verir.

Mucize Doktor Dizisi 51. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. Sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanları da izleyenlerle buluştu. Heyecan dolu sahneleri ile dikkat çeken yeni bölüm fragmanının ardından merakla beklenen yapımın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.