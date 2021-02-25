Alev Alev Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Alev Alev 16. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Alev Alev dizisi yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana heyecan dolu farklı senaryosu ile ilgi çeken yapım güçlü oyuncu kadrosu ile de izleyenleri ekrana kilitliyor. Sevilen yapım her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berker Güven, Berkay Ateş, Cem Bender ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın yer aldığı Alev Alev dizisinde çıkan bir yangın ile hayatı değişen 3 kadının hikayesi anlatılıyor.

Alev Alev Dizisi 15. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alev Alev geçen hafta 15. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın ekrana gelen son bölümünde Cemre kızı ile ilgili yeni bir mücadeleye başlarken, Ozan ise üzerine aldığı sorumluluğun altında ezilmeye başlar. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Çelebi, Cemre’nin kızını görmesine engel olmaya devam eder. Belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili ciddi sıkıntılarla karşılaşan Çelebi bunları çözmek için beklenmedik bir hamle gerçekleştirir. Bu sırada her yerde kızını arayan Cemre’ye ise Rüya, Çiçek ve Tomris’ten oluşan kadın dayanışması destek olur. Ozan amcasının yanında başladığı işte yanlış giden şeyleri düzeltmeye çalışırken, beklenmedik bir felaket ile karşılaşır. Bu sırada mahallede yaşanan başka bir olay ise geçmiş defterlerin açılmasına neden olur. Bu geçmişten kalan gerçekler Ömer için sorun yaratır.

Alev Alev Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. İlgi ile takip edilen dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanlarında Çelebi’nin Cemre’ye şiddet uygulaması dikkat çekerken, İskender ile Ömer arasındaki gizemli konuşma da şaşkınlık yarattı. Alev Alev dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.