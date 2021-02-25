Akrep Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akrep Dizisi 12. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Akrep heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım gerilim ve heyecan dolu senaryosu ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem olan yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep dizisi her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanıyor

Akrep Dizisi 11. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Akrep geçen hafta 11. bölümü ile ekrana geldi. Her hafta ilgi ile takip edilen yapımın ekrana gelen son bölümüne Ferda’nın yeni planları şaşkınlık yaratırken, Perihan ise gerçekleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Hacer’in Berna’nın ölümü ile ilgili videoyu ortaya çıkarması ortalığı karıştırır. Bu videonun ortaya çıkması ile kendisinin kurtarmak için yeni bir plana başlayan Ferda bu sefer köşeye sıkışır. Aras gözaltına alındığında her şeyi itiraf etse de kimseyi kendine inandıramaz. Çünkü Ferda Berna’nın öldüğü gece Sapanca’da olduğunu ancak Berna’nın ölümüne Fikret’in sebep olduğunu söyler. Herkes Ferda’nın itirafı ile şaşkınlık yaşarken, Perihan ise ona inanmaz ve gerçekleri ortaya çıkarmak için kanıt aramaya başlar. Bu sırada Aras’ın annesinin ölümü ile ilişkisini öğrenen Duru’nun hayal kırıklığı artmaya başlar. Şahin ise İpek’e evlenme teklifi etmiş ancak şimdi ne yapacağını bilemez haldedir. Tüm bunların arasında Perihan gerçekleri ortaya çıkarabilecek birini bulur. Bu kişi herkesi şaşırtır.

Akrep Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Ferda’nın yalanlarının nasıl ortaya çıkacağının merakla beklendiği yeni bölümde Aras’a ne olacağı da ortaya çıkacak. Akrep dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.