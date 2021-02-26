Doya Doya Moda 26 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 165. Bölüm Kim Elendi, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda 165. Bölüm 26 Şubat 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok seyredilen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Doya Doya Moda yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen moda programı yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Moda konusunda bilgilendiren ve eğlendiren yapımda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Doya Doya Moda programı hafta içi hergün saat 13.15’te TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu’nun oturduğu Doya Doya Moda programın büyük beden 7 kadın koda konusundaki iddialarını kanıtlamak için yarışıyor. Türkiye’nin en tarz kadını olmak ve ödülleri kazanmak için mücadele eden yarışmacılar, haftanın hergünü farklı konseptlerde hazırlanmış kombinleri ile podyuma çıkıyor. Günün konseptine en uygun ve en tarz kombini yapan yarışmacıların yüksek puanlar aldığı programda her hafta cuma günü haftanın finali yapılıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 25 Şubat Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programları arasında yer alan Doya Doya Moda programı dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finaline yaklaşılırken heyecanın arttığı programda 25 şubat puan durumu ise merak edildi. Programın sıkı takipçileri 25 şubat günü hangi yarışmacının birinci olduğunu merak ediyor.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde jüri üyelerinden 20 tam puan alan Ceren günün birincisi oldu. Ceren’in alışveriş için ekstra bütçe kazandığı bölümde 18 puan alan Elif ikinci olurken, 13 puan alan Birben ise günü son sırada tamamladı.

Doya Doya Moda 26 Şubat Puan Durumu Açıklandı Mı, Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programı bugün heyecan dolu final bölümü ile ekrana gelecek. Programda haftanın birincisi olan isim ise henüz belli değil. Doya Doya Moda programı yeni bölümü ile bugün saat 13.15’te TV8’de.