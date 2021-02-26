Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Şub 2021 - 12:08

Doya Doya Moda 26 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 165. Bölüm Kim Elendi, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Herkesin severek izlediği yarışma olan Doya Doya Moda yarışması bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Elenen yarışmacıların hayallerine veda ettiği bu yarışma herkesin en çok izlediği reyting rekortmeni bir yarışma! Sizlerde son yayınlanan bölümlere ulaşmak için aşağı bıraktığımız linke ya da videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Sadece son bölüm değil aynı zamanda izlemek istediğiniz bölümleri de sizlere reklamsız olarak sunuyoruz.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Doya Doya Moda 165. Bölüm 26 Şubat 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok seyredilen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Doya Doya Moda yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen moda programı yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Moda konusunda bilgilendiren ve eğlendiren yapımda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Doya Doya Moda programı hafta içi hergün saat 13.15’te TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu’nun oturduğu Doya Doya Moda programın büyük beden 7 kadın koda konusundaki iddialarını kanıtlamak için yarışıyor. Türkiye’nin en tarz kadını olmak ve ödülleri kazanmak için mücadele eden yarışmacılar, haftanın hergünü farklı konseptlerde hazırlanmış kombinleri ile podyuma çıkıyor. Günün konseptine en uygun ve en tarz kombini yapan yarışmacıların yüksek puanlar aldığı programda her hafta cuma günü haftanın finali yapılıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 25 Şubat Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programları arasında yer alan Doya Doya Moda programı dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finaline yaklaşılırken heyecanın arttığı programda 25 şubat puan durumu ise merak edildi. Programın sıkı takipçileri 25 şubat günü hangi yarışmacının birinci olduğunu merak ediyor.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde jüri üyelerinden 20 tam puan alan Ceren günün birincisi oldu. Ceren’in alışveriş için ekstra bütçe kazandığı bölümde 18 puan alan Elif ikinci olurken, 13 puan alan Birben ise günü son sırada tamamladı.

Doya Doya Moda 26 Şubat Puan Durumu Açıklandı Mı, Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programı bugün heyecan dolu final bölümü ile ekrana gelecek. Programda haftanın birincisi olan isim ise henüz belli değil. Doya Doya Moda programı yeni bölümü ile bugün saat 13.15’te TV8’de.

# Doya Doya Moda, doya doya moda günün birincisi, Doya Doya Moda Puan Durumu, doya doya moda yarışmacıları, Doya Doya Moda saat kaçta, Doya Doya Moda 165. bölüm fragmanı, Doya Doya Moda 165. bölüm izle, doya doya moda full izle, Doya Doya Moda tek parça izle, doya doya moda son bölüm, Doya Doya Moda yeni bölüm, Doya Doya Moda kesintisiz, izle, yeni, mücadele, Dolu, türkiye, tv8

26 Şub 2021 - 12:08 - Dizi Fragmanları

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?
Şarkılar Bizi Söyler 1. bölüm Full Canlı İzle! Sibel Can - Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler 25 Şubat 2021 Tek Parça Youtube İzle mask
Şarkılar Bizi Söyler 1. bölüm Full Canlı İzle! Sibel Can - Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler 25 Şubat 2021 Tek Parça Youtube İzle
Doya Doya Moda 25 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 164. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 25 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 164. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 25 Şubat 2021 Perşembe Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 25 Şubat 2021 Perşembe Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 25 Şubat 2021 Perşembe Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 25 Şubat 2021 Perşembe Beyaz TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 25 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 25 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?
Şarkılar Bizi Söyler Programı Hangi Gün, Hangi Kanalda? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Şarkılar Bizi Söyler Programı Hangi Gün, Hangi Kanalda? Saat Kaçta Başlıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Doya Doya Moda 26 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 165. Bölüm Kim Elendi, Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 26 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 165. Bölüm Kim Elendi, Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Show TV Canlı İzle!
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 650. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 650. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL