Ankara Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Törenle Açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur. Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Tünelin bulunduğu bölgenin, yüksek rakımlı ve eğimli olması sebebiyle ulaşımda zaman zaman sıkıntıların yaşanabildiği bir yer olduğunu aktaran Erdoğan, açılışı yapılan tünel sayesinde bu yolu kullanan tüm vatandaşların rahat, hızlı ve güvenli bir seyahat imkanına kavuşacağını söyledi.

Erdoğan, bu projenin mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacağını dile getirerek, tünelle birlikte bu yolun cazibesinin artacağına, yük araçlarının yanında yolcu taşımacılığında da daha yoğun şekilde kullanılacağına inandığını ifade etti.

Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin bu gelişmeden en çok faydayı görecek yerleşimlerin başında geldiğini belirten Erdoğan, tüneli ve bağlantı yoluyla birlikte 3,6 kilometreyi bulan bu eserin ülkeye kazandırmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, insan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırlarsa ülkenin her köşesinin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini de derece hızlandıracaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hep söylediğimiz gibi gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla ulaşılabilmesini sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen ve mecburen çıkılan yolculuklar artık keyifle yapılan seyahatler haline geldi. Başka ulaşım alternatiflerini kullanma imkanı olan pek çok kişinin sırf bu keyfi yaşamak için otomobille seyahati tercih ettiklerini biliyoruz. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir. Bir dönem sadece meraklılarının bin bir zahmetle ulaşabildiği tarihi ve tabi güzelliklerimiz bugün artık yüz binlerin, milyonların akınına uğrayan destinasyonlar haline dönüşmüştür."

- "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık"

Bu güçlü altyapı dolayısıyla ülkenin, küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eskiden sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belli bölgelerinde, belli şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bugün artık hem ölçeğin büyümesi hem ulaşımın kolaylaşması hem ham madde ve insan gücü avantajları sebebiyle ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği bir yere geldik. Son dönemde açtığımız köprülerin, yolların, tünellerin önemli bir kısmı Anadolu'nun her köşesinin işte bu büyük potansiyelden rahatça yararlanabilmesini sağlayacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp 'buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük. Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ama biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görenlerin Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden nasibini almadığını belirterek, "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir." dedi.

Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, dünyanın, yakın tarihin en büyük sağlık krizi ve onun tetiklediği sosyal, ekonomik ve siyasi sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde hedeflere doğru kararlılıkla yürümeyi sürdürdüklerini söyledi.

Erdoğan, 2023 hedeflerinin tamamına ulaşarak ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek ve milletin refahını hak ettiği seviyeye yükselteceklerini vurgulayarak, bunun için diğer alanlarla birlikte ulaşımda da yatırımları kesintisiz devam ettirdiklerini kaydetti.

Marmara'yı çepeçevre kuşatan otoyolun son kısımlarının bitmek üzere olduğunu dile getiren Erdoğan, bu projenin en önemli ayaklarından olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün silüetinin de yavaş yavaş şekillenmeye başladığını anlattı.

Erdoğan, Ankara Niğde Otoyolu'nun tamamını hizmete sunarak Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ulaşımının sağlandığını, Ankara İzmir Otoyolu'nun ve Ankara İzmir Hızlı Tren Hattı'nın inşaatlarının da etap etap sürdüğünü kaydetti.

Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nda deneme sürüşlerine başlandığını dile getiren Erdoğan, Karadeniz dağları ve Toroslar başta olmak üzere zorlu güzergahların tamamındaki tünel inşaatlarının planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

- "Üretmek, ihraç etmek isteyen her bir vatandaşımızın yanındayız"

Erdoğan, bu eserlerin tamamının da bitirildikçe milletin hizmetine sunulacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ulaşımdan enerjiye kadar kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Ama asıl olan bu altyapının üretime, istihdama, büyümeye katkı verecek şekilde değerlendirilmesidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Evlerimize ve makinelerimize kadar götürdüğümüz elektriğin aynı zamanda geleceğimizi de aydınlattığını düşünüyoruz. Teknolojinin son imkanlarıyla inşa edilerek yükselen her konut, iş yeri, fabrika binasının aynı zamanda umutlarımızı da artırdığını hissediyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz. Genç dimağların eseri olarak ortaya çıkan hayatımızı ve işlerimizi kolaylaştıran, güvenliğimizi artıran teknolojik ürünlerin aynı zamanda kendimize olan güveni de güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun için her alanda çalışmak, yeni fikirler ve ürünler ortaya çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz."

- "Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için mücadele ettiklerini, bunun için gençlere her alanda destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun için özellikle ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim şu açılışını yaptığımız tünele sadece bir dağdan diğer dağa geçişi sağlayan herhangi bir eser nazarıyla bakıyorsa bilin ki büyük Türkiye fotoğrafını göremiyordur. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır. Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir. Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz, ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız."

Erdoğan açılışı yapılan tünelin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi, emeği geçenleri tebrik etti.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer katılımcıları selamladı.

Erdoğan, tünele ilişkin, "Sayın Bakan, ekranda bilmiyorum, sıcak asfaltı mı iyi yapılmamış? O dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte özellikle asfalt olayı pek iyi gözükmüyor. Bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Tünele girerken, tünelden çıkarken o şevlerde ağaçlandırma olsun. Bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu güzelliği de görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra tören alanındaki katılımcılar tünelin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, katılımcılardan günün anısına makasları saklamalarını istedi.