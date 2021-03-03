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- 03 Mar 2021 - 09:20

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Mart 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, yeni sezonda Star TV ekranlarında saat 09.45'te seyircisiyle buluşuyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 2 Mart 20210 çarşamba full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Mart 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı bilgi, müzik ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan programda sağlıktan mutfağa, astrolojiden gündem konularına birçok konuda keyifli sohbetler ediliyor. Müzik şöleninin de yaşandığı programın sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişan yapıyor. Program hafta içi hergün saat 09.45’te Star TV’de yayınlanıyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 2 Martta Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah haftanın ikinci yayını ile dün ekrana geldi. Dün yayınlanan programda yine müzik şöleni yaşandı. Sevilen isimlerin eğlenceli şarkıları ile renk kattığı 2 mart bölümünde sağlık köşesinde de birçok farklı gündem konuşuldu.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümüne Hatice konuk oldu. Yeni şarkıları ile stüdyoda müzik şöleni yaratan Hatice özel hayatına dair de açıklamalarda bulundu. Nişanlısı ile evlilik yolunda olan ünlü isim yaptığı itiraflarla canlı yayına damgasını vurdu. Programında diğer konuğu olan Özgür Alter güçlü sesi ile dikkatleri üzerine çekti. Duygusal şarkıları ile yüreklere dokunan şarkıcı keyifli sohbeti ile de programa renk kattı. Programın dün ekrana gelen bölümünde sağlık köşesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Rüya Acaroğlu konuk olarak ağılandı. Nefes egzersizlerinin canlı yayında uygulamalı olarak gösteren uzman isim aynı zamanda göğüs hastalıkları ile ilgili de bilgiler verdi. Mutfak köşesinde de birbirinden lezzetli tariflerin ekrana geldiği programın son bölümü yine ilgi ile izlendi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 3 Mart Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümünün ardından yeni tanıtım yayınlanmadı. Eğlence ve müzik dolu bölümü ile bugün yeniden ekrana gelecek programa konuk olacak isimler henüz belli değil. Konukların gizemini korumaya devam ettiği 3 mart programı bugün saat 09.45’te canlı yayın ile Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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03 Mar 2021 - 09:20 - Dizi Fragmanları

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