Doya Doya Moda 4 Mart 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 169. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda 4 Mart 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarında uzun süredir yayın hayatına devam eden moda programı Doya Doya Moda rekabet ve heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. İlk sezonundan bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda izleyenler hem eğlenceli dakikalar yaşıyor hem de moda konusunda bilgi sahibi oluyor. Doya Doya Moda programı hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Ivana Sert, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerinin değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının tarz sahibi olduklarını kanıtlamak için kıyasıya rekabet ettiği programda hergünün konseptine en uygun ve en tarz kombini hazırlayan yarışmacı jüriden en yüksek puanları alıyor. Hafta boyunca alınan tüm puanların önemli olduğu yarışmada cuma günleri gerçekleştirilen final ile haftanın birincisi ve elenecek isim belli oluyor. Doya Doya Moda programında haftanın birincisi olan isim tasarım takıların da sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 3 Mart Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programları arasında yer alan Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği 3 mart bölümünde günün birincisi olan isim merak edildi.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde kombini ile jüri üyelerinden 20 puan almayı başaran Ceren günün birincisi oldu. Ceren’in alışveriş için ek bütçe kazandığı bölümde en düşük puanı alan isim ise 8 puan ile Rüya oldu.

Doya Doya Moda Programı 4 Mart Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programda 4 mart puan durumu ve günün birincisi olan isim henüz belli değil. Program heyecan dolu yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da ekrana gelecek. Sonrasında güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.