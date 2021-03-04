Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 4 Mart 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 654. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 4 Mart 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışması eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen programda her hafta günün ve haftanın birincisi olacak isimler merakla takip ediliyor. Lezzetli yemek tariflerinin ekrana geldiği yarışmada eğlence ve neşe dolu anlar yaşanıyor. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Günün yemeğini en iyi yapan gelinin ödüller kazandığı programda gelinler mutfaktaki hünerlerinin sergilerken, kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber puanlama yapıyor. Kaynanaların kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalıştığı programda kimi zaman gerilimli kimi zaman eğlenceli anlar ekrana yansıyor. İlgi ile takip edilen programda günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 3 Mart Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kazanan İsim Kim Oldu?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yine heyecan ve rekabet dolu yeni bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finaline yaklaşırken heyecanın zirveye çıktığı programda 3 mart günün birinci olan isim ise merak edildi.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı alan isim yeni yarışmacı Saniye oldu. Bu hafta performansı ile dikkat çeken Saniye 21 puan ile çeyrek altını kazandı. Aysun’un 17 ve Ayten’in 15 puan aldığı bölümde Zeynep ise 12 puan ile sonuncu oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 4 Mart Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programında 4 mart puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Program yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.