Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm Full Canlı İzle! Sibel Can - Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler 7 Mart 2021 Tek Parça Youtube İzle!

Şarkılar Bizi Söyler 2. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının yeni projesi Şarkılar Bizi Söyler geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Farklı konsepti ile ilk bölümünden ilgi çeken program izleyenlerden büyük beğeni topladı. Yayınlanacak yeni bölümleri şimdiden merakla beklenen yeni yapımda müzik ve eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Birbirinden ünlü isimlerin şarkılarının söylendiği program her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun’un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Tanıtım filmleri ile merak uyandıran program farklı konsepti ile ilgi çekti. Her hafta müzik dünyasının en güçlü seslerinin, en başarılı isimlerinin şarkılarının söylendiği programda eğlence dolu anlar ve keyifli sohbetler ekrana gelecek. Fantezi müziğin iddialı isimleri Sibel Can ve Hakan Altun’a klarneti ile Hüsnü Şenlendirici’nin de eşlik ettiği programda her hafta ünlü isimler konuk olarak ağırlanacak. Birbirinden güzel şarkılarla müzik şölenini yaşanacağı programa konuk olacak isimler ve yaşanacaklar şimdiden merak ediliyor.

Şarkılar Bizi Söyler Programı İlk Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının yeni yapımı Şarkılar Bizi Söyler geçen hafta ilk bölümü ile izleyenlerle buluştu. Programın sunucuları Sibel Can ve Hakan Altun’un birbirinden güzel şarkıları seslendirdiği ilk bölümde ikiliye klarneti ile eşlik eden Hüsnü Şenlendirici, keyifli sohbeti ile programa renk kattı. Programın ekrana gelen ilk bölümünde Müslüm Baba olarak da bilinene arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in şarkıları söylendi. İlgi ile takip edilen program ilk bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Şarkılar Bizi Söyler Programı 2. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı, Bu Haftanın Konukları Kim?

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Programda bu hafta Orhan Gencebay şarkıları ekrana gelecek. Büyük ustanın da konuk olarak yer alacağı programa keyifli sohbeti ile Şafak Sezer de konuk olacak. Şarkılar Bizi Söyler merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.