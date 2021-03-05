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- 05 Mar 2021 - 15:37

Akıncı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Akıncı 10. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 10. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Akıncı Dizisi 10. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımda köklerini Osmanlı’dan alan modern bir süper kahramanın İstanbul’u korumak için verdiği mücadele anlatılıyor. Başrollerinde Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Akıncı dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yapım her hafta cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Akıncı Dizisi 9. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı geçen hafta 9. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile yine heyecanı zirveye taşıyan yapımda beklenmedik gelişmeler ortaya çıktı. Kemal’in sırrını saklamak için uğraşan Akıncı, Nergis’in itirafı ile şok olur. Akıncı dizisi son bölümü ile yine izleyenlerin takdirini topladı.

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde hastane baskınında yaşananlar herkesin en önemli gündemi haline gelir. Baskın sırasında Kemal’in Yasemin’i kurtardığını gören Akıncı ise eniştesi ile ilgili bu sırrı taşımakta zorlanmaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrı öğrenmeye çalışır. Bu sırada babasının gerçek yüzünü öğrenen Nergis ise annesi ile ilgili bulduğu ipucunun peşine düşer. Nergis annesi ile ilgili gerçekleri araştırırken yaşanan yeni bir gelişme ise Cüneyt ve Köksal’ın gündemini değiştirir. Lukas yeniden gündem haline gelir. Nergis’in yaptığı çarpıcı haber sonrasında Akıncı olayın sorumluları ile yüzleşmeye gider. Bu yüzleşme ile yeniden Nergis ve Akıncı karşı karşıya gelir. Nergis Akıncı’ya beklenmedik bir itirafta bulunur. Bu itiraf ikisi için de yeni bir mücadele anlamına gelir.

Akıncı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine heyecanı zirveye taşıdı. Yapımın yayınlanan son bölümünün ardından Akıncı’nın Nergis’in itirafı karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise aksiyon dolu sahneler dikkat çekti. Akıncı dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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05 Mar 2021 - 15:37 - Dizi Fragmanları

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