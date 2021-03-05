Seni Çok Bekledim 6. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seni Çok Bekledim 6. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Seni Çok Bekledim dizisi çarpıcı senaryosu ile ilk bölümden izleyenlerin beğenisi topladı. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. İlgi ile takip edilen yapım her hafta cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Seni Çok Bekledim Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının yeni yapımı Seni Çok Bekledim geçen hafta 5. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Kadir saklamak istediği bir gerçekle yüzleşmeye çalışırken, Selo ve Erol arasında ise büyük bir yüzleşme yaşanır. Seni Çok Bekledim dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Seni Çok Bekledim dizisinin ekrana gelen son bölümünde Erol’u durdurmaya çalışırken bıçaklanan Kadir yaşam savaşını kazanır. Kadir’in iyileşmesi ile herkes rahatlasa da Selo intikam alma niyetinden vazgeçmez. Annesinin tüm ikazlarına rağmen Erol’dan hesap sormak ister. Erol ise istemeden neden olduğu bu ölümün vicdan azabını taşıyamayacak hale gelir. Kadir’in iyileşmesi ile beraber babasını bulmak için çalışmalara başlayan Ayliz, sürekli ipucu arar. Sonunda Kadir’in bulduğu bir iz ile babasına yaklaşır. Bu sırada Kadir’e gelen bir video ise işlediği cinayeti bilen tek kişinin kendisi olmadığını ortaya çıkarır. Kadir bu işi nasıl çözeceğini düşünürken, birden Selo’nun karşısına çıkan Meryem ise Zahide’ye olan benzerliği ile onu şaşırtır. Sonunda Selo ve Erol cam evde karşı karşıya gelir. Selo intikam almak için hazırken Erol da yaşadığı azaptan kurtulmak ister.

Seni Çok Bekledim Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu final sahnesinin ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında gerçeklerin ortaya çıkmaya başladığı görüldü. Seni Çok Bekledim dizisi heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.