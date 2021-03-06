Kardeşlerim 3. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 3. Bölüm ATV izle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisi duygu yüklü yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Dramatik hikayesi ile ilk bölümünden büyük yankı uyandıran yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Ahu Yağtu ve Fadik Sevin Atasoy’un yer aldığı Kardeşlerim dizisinde anne ve babalarının ölümü ile yalnız kalan 4 kardeşin mücadelesi anlatılıyor. Yapım her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kardeşlerim Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçen hafta ikinci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Kadir ve kardeşleri için hayat daha zor bir hal almaya başlarken, Akif Atakul ise yaptıklarının üstünü örtmeye çalışır. Kardeşlerim dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerin takdiri topladı.

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kadir, Ömer, Asiye ve Emel sonunda kafalarını sokacak bir yer bulurlar. Kardeşler kalacak yer bulsalar da hayatları oldukça zordur. Bu sırada çocuklardan kurtulmaya çalışan yengeleri Şengül, onların yaşadığı zorluklardan faydalanmayı da ihmal etmez ve dramlarından kendine pay çıkarır. Bu sırada yaşananlar neden olan Akit Atakul ise yaptıklarının üstünü örtmek için uğraşmaya devam eder. Akif Atakul her şeyi planlasa da beklenmedik bir olay ile karşı karşıya kalır ve işler çıkmaza girer. Tüm bunların arasında Kadir kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş aramaya başlar. Ömer ve Oğulcan ise başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu olay ile fakir ve zengin çocuklar arasında çatışma başlar. Kıvılcım olan bu olayın ardından iki grup atasında büyük bir savaş başlar.

Kardeşlerim Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen duygu yüklü bölümünün ardından yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayılandı. Akif Atakul’un çocuklara burs vermesinin dikkat çektiği yeni bölüm fragmanında Kadir’in yaşadığı zor anlar ekrana geldi. Kardeşlerim dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.