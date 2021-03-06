Sen Çal Kapımı Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sen Çal Kapımı 34. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan her bölümü ile ilgi çeken dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan arasındaki macera dolu aşk hikayesi anlatılıyor. Sevilen romantik komedi dizisi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Sen Çal Kapımı Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı geçen hafta 33. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın ekrana gelen son bölümünde Eda ve Serkan arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Selin ise Eda’nın oyununu bozmaya karar verir. Sen Çal Kapımı dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Eda ve Serkan arasında yakınlaşma başlar. İkili her şeyden uzak masum bir uyku uyurken Selin ve Deniz’e yakalanır. Bu yakınlaşma Serkan konusunda Eda’yı umutlandırsa da Serkan hala hiçbir şey hatırlamaz. Serkan geçmişini hatırlamasa da Eda’ya karşı olan hislerinin sorgulamaya başlar. Ona karşı bir şeyler hissettiğini anlar ancak kafasındaki boşlukları nasıl dolduracağını bilemez. Kafasındaki soruları Eda’ya sormaya karar verir ve ona gider. Bu yüzleşmenin ona her şeyi hatırlatıp hatırlatmayacağı ise merak konusu oldu.

Sen Çal Kapımı Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından Serkan’ın geçmişi hatırlayıp hatırlamadığı merak konusu oldu. Yapımın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise kendisini hatırlatmaktan yorulan Eda’nın oyundan vazgeçtiği görüldü. Serkan’ın Eda ile ilgili gerçekleri merak etmesi ise dikkat çekti. Sen Çal Kapımı dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.