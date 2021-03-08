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- 08 Mar 2021 - 16:38

Çukur 4. Sezon 27. Bölüm Full İzle Show TV! 8 Mart 2021 Çukur 4.Sezon 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur dizisi 4. Sezon 27. Bölümü, yine her bölümü gibi heyecanı zirveye taşıdı. Çukur dizisi 4. Sezon 27. izle araştırması yapan milyonlarca Çukur Hayranı, bunun yanı sıra Çukur 4. Sezon 27. Bölüm fragmanı araştırmalarıyla da, Google’da oldukça büyük hacim oluşturmuş durumda. Sizler için hazırladığımız Çukur 4. Sezon 27. Bölüm ile birlikte; söz konusu bölümlere dair tüm detayları eksiksiz bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Emre Okur
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Çukur 4. Sezon 27. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarında dördüncü sezonu ile ekrana gelen Çukur dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapım aksiyon dolu sahneleri ve duygu dolu anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her hafta sosyal medyada gündem olan fenomen dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Koçak Köstengil gibi başarılı isimler yer alıyor. İstanbul’un Çukur mahallesini korumak için verilen mücadelenin anlatıldığı yapım her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da ekrana geliyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 26. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının fenomen yapımı Çukur dizisi geçen hafta 4. sezonun 26. bölümü ile ekrana geldi. Son sezonu ile izleyenleri ile buluşan yapımın 118. bölümünde Yamaç Çukur için yeni bir karar vermek zorunda kalırken, Efsun ile karşılaşması ise duygu dolu anları ekrana taşıdı. Çukur dizisi yayınlanan son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Çukur dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Yamaç ve Efsun’un yeniden karşılaşmasında duygusal anlar ekrana geldi. Efsun ile yüzleşen Yamaç, mahalledeki değişimin nedenini öğrenmeye çalışır. Bu sırada Yamaç’ın elinden kurtulmayı başaran Kulkan ise amcaya karşı son kozunu oynar. Yamaç mahalledeki değişimin sebebini öğrenince nerede duracağı ile ilgili karar vermek zorunda kalır ve amcanın karşısına geçer. Bu sırada bir yandan Yamaç’ı kaybetmekten korkan Vartolu diğer yandan ise doğru bildiğini yapmak ister. Vartolu Amca’nın emri ile büyük bir maceraya atılır. Amca ile Yamaç’ın karşı karşıya gelmesi ise mahallede yeni bir dönemin başlamasına neden olur.

Çukur Dizisi 4. Sezon 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin heyecan dolu son bölümünün ardından yapımın yeni bölüm fragmanları merak edildi. Dizinin yayınlanan yeni fragmanlarında Amca ve Yamaç çatışması heyecan dolu anlar yaratırken, Yamaç annesi ile karşı karşıya gelir. Çukur dizisi heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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08 Mar 2021 - 16:38 - Dizi Fragmanları

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