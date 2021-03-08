Sefirin Kızı Dizisi 43. Bölüm Full İzle Star TV! 8 Mart 2021 Sefirin Kızı 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 43. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Çarpıcı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen yapımda başrolleri Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün oynuyor. İkiliye birçok deneyimli oyuncunun da eşlik ettiği yapım her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sefirin Kızı Dizisi 42. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının ilgi ile izlenen yapımı Sefirin Kızı geçen hafta 42. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen yapımın yayınlanan son bölümünde Sancar’ın yaşadıkları onu Mavi’ye yaklaştırırken, Melek ise her şeye rağmen babası için ayakta kalmaya karar verir. Sefirin Kızı dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerin takdirini topladı.

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Melek’in zorla alınması herkesi perişan eder. Bu durum karşısında tüm konak halkı üzgünken tabi ki en çok etkilenen Sancar olur. Melek’in alındığını duyan Mavi birkez daha hislerine yeni düşer ve Sancar’a destek olmaya karar verir. Sancar’ın yaşadıkların ile kendi çocuğunu hatırlayan ve geçmişin hayaletleri ile boğuşan Mavi yine de Sancar’ı yalnız bırakmak istemez. Sancar kızını geri almak için her şeyi yapmaya razı olsa da kararı sosyal hizmetler verecektir. Bu yüzden konakta Melek için büyük bir hazırlık başlar. Bu sırada Güven ise Melek’i alabilmek için sahte bir mutluluk dünyası inşa eder. Güven’in göz boyamaları esnasında babası için güçlü durmaya çalışan Melek ise beklenmedik bir sürpriz ile kendini yeni bir maceranın içinde bulur. Bu sırada Sancar ve Mavi acıları ile yakınlaşmaya başlar.

Sefirin Kızı Dizisi 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise duygusal sahneler dikkat çekti. Sefirin Kızı dizisi bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlanacak.