Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 145. Bölüm Full İzle! 9 Mart 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 9 Mart 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşıyor. Bugüne kadar konuşulmayanların konuşulduğu, gizli kalmış suçların ortaya çıktığı programın sunuculuğunu Didem Arslan Yılmaz üstleniyor. Deneyimli gazetecilerin olayları farklı açılardan değerlendirdiği programda suçlular ve mağdurlar yüzleşiyor. İlgi ile takip edilen programda yaşanacaklar ve ortaya çıkacak gerçekler merakla bekleniyor. Program hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 8 Martta Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yeni haftanın ilk bölümü ile izleyenleri ile buluştu. Yine çarpıcı gündemlerin ekrana geldiği 8 mart programında Dilara kararı ile izleyenleri şaşırttı. Programın dün ekrana gelen bölümü yine merakla takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde sahte gelin dolandırıcılığının gündem isimlerinden Dilara konuşuldu. Geçen hafta Emrah ve sevgilisi ile yaşadığı evden kaçması ile gündeme gelen Dilara canlı yayında aldığı son kararı açıkladı. Uzun süredir ailesinin yanına dönmesi beklenen Dilara, Emrah’ın evinden kaçmasına rağmen ailesinin yanına dönmeyeceğini açıkladı. Dilara’nın yeni kararına rağmen ailesi kadını desteklemeye devam etti. Programın dün ekrana gelen bölümünde uzun süredir kayıp olan ve ailesi tarafından aranan Cemile’nin Ömer isimli kişiye kaçtığı ortaya çıktı. Cemile ve yanına taşındığı Ömer Vazgeçme programının muhabirleri ile görüştü. İkili pişman olmadıklarını açıkladı. Cemile verdiği son karar ile Ömer’in yanında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 9 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacaklar merak konusu oldu. Dilara’nın bundan sonra ne yapacağının konuşulacağı programda yeni gündemler de ekrana gelecek. Çarpıcı gündem ve gelişmeleri izleyenlerle buluşturan program bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.