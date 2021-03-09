Masumlar Apartmanı Dizisi 25. Bölüm Full İzle TRT 1! 9 Mart Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 25. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Psikolojik derinlik sahibi anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitleyen dizi sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem yaratan yapımda yaşanacaklar da merakla bekleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın yer aldığı yapım her hafta salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 24. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı geçen hafta 24. bölümü ile ekrana geldi. Her bölümü ilgi ile takip edilen yapımın 24. bölümünde Safiye ve Gülben’i büyük bir sürpriz beklerken, İnci’nin ise Han ile ilgili kafası karışmaya başlar. Masumlar Apartmanı dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Masumlar Apartmanı dizisinin ekrana gelen son bölümünde Han’ın çöp dairenin kapısını açması hem Safiye’nin hem de Gülben’in dünyasının başına yıkılmasına neden olur. Safiye gördükleri karşısında sinir krizi geçirmeye başlar. Han ne yaparsa yapsın onu sakinleştiremez. Bu sırada gördüklerinden sonra kafası karışmaya başlayan İnci, Han ile yüzleşmek için eve döner. Ancak geldiğinde ortalığın çok karışık olduğunu görür. Bu sırada yaşadığı hayata isyan etmeye başlayan Neriman ise tehlikeli planlar yapmaya başlar. Evdekilerden gizli çatı katında arkadaşları ile buluşma ayarlar. Han İnci’nin kendisi ile ilgili şüphe duyduğu şeyler olduğunu anlar. Bu durumu sonlandırmak için hayatının dönüm noktası olacak yeni bir karar alır. Gerçekleri öğrenen İnci’nin ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanları yayınladı. Yeni bölüm fragmanında İnci’nin yaşadıklarına isyan etmesi dikkat çekti. Masumlar apartmanı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında seyircisi ile buluşacak.