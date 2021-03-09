Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. Bölüm Full İzle! 9 Mart Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı yapımda Çakırbeyli ailesinin düşmanlarına karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Yapım salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 184. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçen hafta 184. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile yine büyük beğeni toplayan yapımda Hızır Çakırbeyli beklemediği bir tuzağa düşer. İlyas Çakırbeyli ise hem ailesini korumak hem de Alparslan’a yapılanların bedelini ödetmek için mücadeleye başlar. Yapımın son bölümünde yine heyecan dolu anlar ekrana geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde İshak, Hızır Çakırbeyli ve kimsesiz Doğan’a toz üzerinden tuzak kurar. İshak’ın attığı iftira ile Hızır ve Doğan cezaevine alınır. İkilinin cezaevinde hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekmektedir. Bu sırada Hızır Çakırbeyli, ailenin başına İlyas’ı getirir. İlyas Çakırbeyli abisinin yokluğunda ailesini bir arada tutmak için çabalar. Bir yandan da yeğeni Alparslan’a yapılanların bedelini ödetmek için işin arkasındaki ismi araştıran İlyas tehlikeli bir işe bulaşır. Bu sırada içerde örgütle ilgili bilgi edinmeye çalışan Hızır ise İshak’ın bağlı olduğu şebekeyi çökertmek için harekete geçer. Geçirdiği ameliyatların ardından tek tesellisi kızı Zeyno olan Alparslan ise Tekin ve Kubilay’ı amcası İlyas’a destek olmakla görevlendirir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 185. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlyas Çakırbeyli’in heyecan dolu yeni mücadelesinin dikkat çektiği fragmanda Hızır ise içerde mücadele etmeye devam eder. Şebekeyi çökertmek için Çakırbeyli ailesi tüm gücü ile savaşır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.