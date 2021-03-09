Hekimoğlu Dizisi 40. Bölüm Full İzle Kanal D! 9 Mart 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hekimoğlu Dizisi 40. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Hekimoğlu dizisi eğlence ve macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı yapımda dünyaca ünlü doktor olan Hekimoğlu ve ekibinin maceraları anlatılıyor. Yapım salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Hekimoğlu Dizisi 39. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Hekimoğlu dizisi geçen hafta 39. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Hekimoğlu bir yandan zorlu bir vaka ile mücadele ederken diğer yandan ise Orhan ve İpek’in peşine düşer.

Hekimoğlu dizisinin ekrana gelen son bölümünde 16 yaşındaki Aslı ve annesi geçirdikleri trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırılır. Doğuştan hiç acı hissetmeyen Aslı, çok daha ağır yaralı olan annesini görmek ister. Bu sırada Hekimoğlu ise Aslı’nın açı hissetmeme durumu ile ilgilenir. Kendisi tüm hayatı boyunca acı çektiği için bu durum ilgisini çeker. Bu sırada Hekimoğlu Orhan’ı hastanede yeni çalışmaya başlayan hemşire Sevda ile muhabbet ederken görür ve aralarında ilişki olduğunu düşünmeye başlar. Orhan her ne kadar inkar etse de Hekimoğlu ona inanmaz. İpek ise yeni tanıştığı biri ile romantik bir akşam yemeği için hazırlanmaya başlar. Bu durumu da fark eden Hekimoğlu hem İpek’i hem de Orhan’ı rahat bırakmaz.

Hekimoğlu Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 40. bölüm fragmanında hastaneye gelen yeni bir vaka dikkat çekerken, Hekimoğlu herkesi şok eden bir çözüm yolu önerir. Bu çözüm yolunu kabul etmezse bir daha müzik yapamayacak olan genç kız ise Hekimoğlu’nun teklifinden tedirgin olur. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.