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- 09 Mar 2021 - 14:17

Baraj Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX TV! 9 Mart Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 30. Bölüm izle, Baraj son bölüm izle, Baraj 30. Bölüm fragmanı izle araştırması yapan kişiler için hazırladığımız Baraj 30. Bölüm izle makalemizle birlikte dizideki tüm önemli anları sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda dizinin tamamını da tek parça olarak izlemenizi sağlıyoruz. Baraj 30. Bölüm tek parça izle seçeneğinden faydalanarak diziyi izlemek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz…

Emre Okur
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baraj 30. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

İlk sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Baraj dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yeşilçam filminden ekrana uyarlanan yapım farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile ilk bölümünden bu yana büyük beğeni topluyor. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Baraj dizisinde bir aşk üçgeni ile başlayan tehlikeli bir macera anlatılıyor. Dizi salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Baraj Dizisi 29. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj geçen hafta 29. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın yayınlanan son bölümünde Nehir oğlundan ayrılmasının üzüntüsünü yaşarken, Burak ise Meryem’in cesedinden kurtulmanın yollarını arar. Baraj dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Bahar’ın yaptığı planlar işe yarar. Sonunda Mert ve Nehir’i ayırmayı başarır. Nehir oğlundan ayrılmanın üzüntüsünü yaşar. Bu sırada Bahar ve Nazım ise Mert’in yaşadıkları travmadan dolayı vicdan azabı çekmektedir. Bahar bu vicdan azabını kendine unutturmaya çalışırken, Nazım ise yaptığı hataların üzüntüsü içinde Nehir ile yakınlaşmaya başlar. Bu yakınlaşma ikisinin de hayatını değiştirmeye başlarken, Bahar’ın verdiği müjdeli haber ise Nazım’ı alt üst eder.  Bu sırada Burak ise Meryem’in cesedi ile ne yapacağını düşünmektedir. İbrahim, Zahra ve Tarık Meryem’i nereye gömeceklerini ve bu işten nasıl sıyrılacaklarını düşünmeye başlar.

Baraj Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Barak dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak edildi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Meryem’in abisinin onu aramak için İstanbul’a gelmesi dikkat çekti. Bu yeni misafirin gelişi Burak ve Zahra’yı iyice köşeye sıkıştırırken, ikili İbrahim’in de yardımı ile farklı bir çözüm yoluna girer. Baraj dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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09 Mar 2021 - 14:17 - Dizi Fragmanları

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