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- 10 Mar 2021 - 13:59

Masumiyet Dizisi 3. Bölüm Full İzle! Masumiyet 10 Mart 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni dizisi Masumiyet yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Masumiyet 3. bölüm full izleme linkine ve 3. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Masumiyet 3. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana çekiyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımda kızının yanlış bir adama aşık olması ile hayatı değişen bir annenin mücadelesi anlatılıyor. Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor.

Masumiyet Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Masumiyet geçen hafta 2. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımın geçen hafta yayınlanan bölümünde Bahar ve Hale çocukları için karşı karşıya gelirken, Harun ise tarafını seçmek zorunda kalır. Masumiyet dizisi 2. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde İlker Ilgaz’ın düğün gecesi gözaltına alınması ile yeni bir süreç başlar. Bu yeni süreçte yasak aşkla ilgili gizlenen gerçekler ortaya dökülmeye ve saklanan sırlar açığa çıkmaya başlar. Sürecin karışmaya başlaması ile beraber oğlunu korumak isteyen Hale Bahar ile karşı karşıya gelir. Bu işin bir an önce kapanması için Bahar’a bir teklif sunar ancak istediğini alamaz. Bu olayın ardında İlker’in imajını düzeltmek isteyen Hale ise, İrem ile cezaevinde kıyılan nikahlarına ön ayak olur. İrem babasının tüm çabalarına rağmen Hale’nin etkisi altına girer. Bu olaylar Harun’un da tarafını seçmesine neden olur. Bahar bir an önce kızının uyanmasını ve adaletin yerini bulmasını bekler. Bu sırada Ela’nın gözlerini açması ile beraber mahkeme süreci başlar. İlker Ilgaz acımasız bir savunma hazırlamıştır.

Masumiyet Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen 2. bölümünün ardından yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda sert geçen mahkeme süreci ve Ela’nın yaşananları hatırlamaması dikkat çekerken İrem is Hale’ye olan inancını kaybeder. Harun’un Bahar’a sunacağı teklif ise merak edildi. Masumiyet dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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10 Mar 2021 - 13:59 - Dizi Fragmanları

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