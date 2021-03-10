Benim Adım Melek dizisi 56. Bölüm Full İzle! Benim Adım Melek 10 Mart 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek 56. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek, dramatik anlatımı ve farklı hikayesi ile izleyenleri ekrana çekiyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı yapımda çocukları için mücadele eden bir annenin hikayesi anlatılıyor. Dizi çarşamba akşamları saat 20.00’da yayınlanıyor.

Benim Adım Melek Dizisi 55. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından Benim Adım Melek dizisi geçen hafta 55. bölümü ile ekrana geldi. Melek’in verdiği yeni karar herkesi şaşırtırken, Halil’in hapse girmesi ise iki aile içinde büyük yıkıma neden olur. Benim Adım Melek dizisi son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Karadağ konağında Halil ve Melek’in ilişkilerine ad koyulmak üzere herkes bir araya gelir. Kadriye’nin düzenlediği bu etkinlikte Melek evlenmeyeceğini açıklar. Melek’in herkesin içinde yaptığı bu açıklama ortalığın karışmasına neden olurken, herkes bir anda evlerine dağılır. Kadriye Melek yüzünden yine planlarının bozulmuş olmasına çok sinirlenir ve sinirini Mahmut’tan çıkarır. Bu olay iki ailenin arasında gerilime neden olurken, Halil ise hapishaneye girer. Alpay’ın hastanede can çekiştiği anlarda Halil ise başındaki bu beladan nasıl kurtulacağını düşünmektedir. Yaşananları haber alan Defne ve Ömer ise balayını yarıda bırakıp konağa dönerler. Bu dönüş ile Zümrüt’ün Defne’ye yaşattıkları artmaya başlar. Bu baskıdan haberi olan Vildan ise o sırada yaşanalar yüzünden Kenan’a hesap sormaya gider. Herkes Alpay’ın yaptıklarından bıkmış olsa da Halil’i kurtarmak için Alpay’ın yaşaması için dua eder.

Benim Adım Melek Dizisi 56. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. Olayların iki ailenin arasını nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, Halil’in kurtulup kurtulamayacağı da merak ediliyor. Yapımın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Defne ve Ömer’in yaşananlardan kötü etkilendiği görüldü. Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.