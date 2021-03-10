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- 10 Mar 2021 - 14:18

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 35. Bölüm Full İzle! Doğduğun Ev Kaderindir 10 Mart 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

En çok izlenen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin beklenen 35. Bölüm fragmanı yayınlandı. Görülen o ki fragman binlerce etkileşim aldı. Sizlerde fragmanı reklamsız ve iyi bir çözünürlükte izlemek için erişim kısmına ulaşmanızda fayda var. İyi seyirler…

Emre Okur
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Doğduğun Ev Kaderindir 35. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Dizi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 34. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir geçen hafta 34. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cemile ve Nuh arasında işler karışırken, Mehdi’den gelen yeni bir hamle ise herkesi düşündürür. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi heyecan dolu son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Cemile ve Nuh arasında işler karışmaya başlar. Nuh Cemile’ni Mehdi’den başka kimseyi önemsemediğini düşünür ve görünür olmaktan vazgeçer. Cemile’ye Mehdi için değişmeyeceğini açıklar. Bu sırada Barış ve Zeynep üzerine ateş açılması konusu ile Mehdi’nin bir alakası olmadığı netleşir. Bununla beraber onları korumak için kendini ateşin önüne atan Mehdi yaralanır ve şartlı tahliyesi riske girer. Bu olayın ardından Zeynep, Nermin, Sakine, Emine ve Sultan Mehdi’nin iyi ve kötü yanlarını ortaya koymaya çalışır. Bugüne kadar olanları değerlendiren kadınlar Mehdi’nin Barış ve Zeynep için kendi canını ortaya koyması karşısında şok olurlar. Mehdi’ye karşı öfkeli tavırlarını bir kenara bırakmaya karar verirler. Ancak bunların ardından yaşanan yeni olay herkesin yeniden kafasını karıştırır. Mehdi’nin nasıl bu kadar değiştiğini anlamak ise çok zordur.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünden sonra yaşanacaklar merak konusu oldu. Yapımın son bölümünde Mehdi’nin Benal’e yaptıklarının ortaya çıkması ile Zeynep ve Barış olaya dahil olur. Yeni bölüm fragmanında bu işin Zeynep ve Mehdi’yi bir kere daha karşı karşıya getirdiği görülüyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana geliyor.

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10 Mar 2021 - 14:18 - Dizi Fragmanları

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