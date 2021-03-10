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- 10 Mar 2021 - 22:08

Ankara'da kafe ve restoranlara sıkı denetim! 412 ekip ve 2 bin 223 polis HES kodlarını tek tek sorguladı

Ankara'da 2 bin 223 polisle kafe ve restoranlarda koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı

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Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 bin 223 polisin katılımıyla kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Çeşitli birimlerden 412 ekip ve 2 bin 223 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe ve restoranlardaki tedbirler kontrol edildi.

Bu kapsamda, özellikle Çankaya ilçesindeki kafelere giren ekipler, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.
Vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da sorgulayan ekipler, kurallara uymayan kişiler ile iş yeri sahiplerine idari para cezası uyguladı.
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10 Mar 2021 - 22:08 - Gündem

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