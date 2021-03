Zuhal Topal'la Sofrada 559. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 11 Mart 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 559. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Üçüncü sezonu ile yayınlanan yarışmada kimi zaman eğlenceli kimi zaman gerilimli anlar ekrana yansıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda lezzetli yemek tarifleri de ekrana geliyor. Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi hergün saat 16.00’da yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında birbirinden iddialı yarışmacılar performanslarını sergiliyor. Her hafta 5 gelin ve kaynananın takım olarak mücadele ettiği programda gelinler kendi menüleri ile en yüksek puanları almaya çalışıyor. Haftanın hergünü farklı bir gelinin evine konuk olunan programda kaynanalar tadım ve puanlama yaparak kendi gelinlerinin birinci yapmaya çalışıyor. Zuhal Topal’ın da puan verdiği programda her hafta cuma günleri haftanın finali gerçekleştiriliyor. İlgi ile takip edilen yapımda hafta boyunca Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanı alan isim 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Programda heyecan ise her geçen gün artıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 10 Mart Yarışmacısı Kimdi, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Zuhal Topal’la Sofrada dün yine heyecan dolu bir bölümü ile ekrana geldi. Haftanın üçüncü yarışmacısının hünerlerini sergilediği 10 mart programında kahkaha dolu anlar yaşandı. Programın sıkı takipçileri ise 10 mart yarışmacısını ve puan durumunu merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programında dün Tuğba Yaren Yaşar ve kaynanası Emine Yaşar yarıştı. Tuğba Yaren Yaşar menüsü ile günün sonunda 22 puan aldı. Kaynanalardan birçok eleştiri alan isim haftanın en düşük puan yarışmacısı oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada 11 Mart Yarışmacısı Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada 11 mart yarışmacısı ve puan durumu henüz belli olmadı. Program bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.