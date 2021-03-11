Survivor 2021 Tek Parça İzle! 11 Mart 2021 Perşembe Survivor 45. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 45. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Survivor Türkiye yeni sezonu ile yine reyting rekorları kırıyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda heyecan dolu anlar ekrana geliyor. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı, takımların zorlu mücadeleler verdiği yapımda bu sezon birinci olacak isim merakla bekleniyor. Yayınlanan her bölümü ile sosyal medyada gündem olan program her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Türkiye programında bu sezon yine ünlüler ve gönüllüler takımları mücadele ediyor. İki takım güç ve denge gerektiren zorlu parkurlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Dokunulmazlık, ödül, sembol, iletişim ve avantaj oyunları için karşı karşıya gelen takımlar arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Heyecan ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen programda her hafta salı akşamları eleme konseyi toplanıyor. Eleme adaylarından birinin programa veda ettiği salı günleri merakla bekleniyor. Programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor.

Survivor Türkiye 9 Mart Programında Neler Yaşandı, Elenen İsim Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor Türkiye son bölümü ile 9 mart günü ekrana geldi. Haftanın elemesinin yapıldığı bölümde iletişim oyunu oynandı. Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginliğin de ekrana damga vurduğu programda elenen isim ise merak edildi.

Survivor Türkiye programının ekrana gelen son bölümünde takımla arasında iletişim oyunu oynandı. Ünlüler takımının önde başladığı iletişim oyununun sonuna doğru dengeler değişti ve 10*8 skoru ile kazanan gönüllüler takımı oldu. Programda iletişin oyununun ardından eleme konseyi toplandı. SMS birincisi son eleme adayı olarak Dora’yı gösterdi. Elenen isim ise Öykü Uysal oldu.

Survivor Türkiye 11 Mart Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Survivor Türkiye programının bugün ekrana gelecek yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Programda takımlar bugün ödül oyunu için rekabet edecek. Survivor bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.