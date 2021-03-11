Bir Zamanlar Çukurova 87. Bölüm Full İzle! 11 Mart 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova 87. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi çarpıcı senaryosu ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Çukurova’da yaşanan bir kadının mücadele dolu hikayesinin anlatıldığı yapımın başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altnbilek yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen yapım perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 86. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta 86. bölümü ile ekrana geldi. Fikret ve Demir arasındaki gerçeklerin ortaya çıkmaya başladığı son bölümde Züleyha ise beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Fekeli, her ne kadar Demir ile Fikret’in kardeş olduğuna inanmak istemese de başka çaresi yoktur. Yine de Fikret’i sakinleştirmeye ve yolundan döndürmeye çalışır. Ancak bu mümkün değildir ve Fekeli kendini yeni bir savaşın içinde bulur. Bu sırada Züleyha eve gelen ikinci mektubu bulur. Demir mektup karşısında öfkelenirken Züleyha ise bu durumu araştırmaya karar verir. Demir babasının suçsuz olduğundan emindir. Fekeli ile yaptığı konuşmadan sonra Müjgan ile barışan Fikret’in ise hala kafası karışıktır. Ümit ise Müjgan ile arasındaki buzları eritmek için bir adım atar. Müjgan da ona dostça yaklaşır. Ancak iki kadının birbirleri hakkında bilmedikleri çok şey vardır. Bu sırada Ümit’in ısrarı ile onunla baş başa tatile giden Demir beklenmedik bir karar alır. Bir zamanlar aşkından deliye döndüğü Züleyha’dan boşanmak ister.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 87. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Züleyha’nın boşanma istediği karşısında ne yapacağının merak edildiği yapımda Demir ve Fikret savaşı da heyecanla bekleniyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV’de.