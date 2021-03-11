Mucize Doktor Dizisi 53. Bölüm Full İzle! 11 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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İkinci sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Mucize Doktor dizisi macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Kimi zaman eğlenceli kimi zaman duygusal anlatımı ile sevilen yapımda Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Uysal gibi başarılı isimler yer alıyor. Savant sendromlu Ali’nin doktor olmak için verdiği mücadelenin anlatıldığı yapım her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da FOX TV’de ekrana geliyor.
Mucize Doktor Dizisi 52. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarını sevilen dizisi Mucize Doktor geçen hafta 52. bölümü ile ekrana geldi. Ezo’nun hastanede çalışmaya başlaması ile herkesin diken üstünde durduğu son bölümde yaşananlar ise Ali’nin kafasında yeni soru işaretleri yaratır. Mucize Doktor dizisi son bölümü ile yine büyük bir beğeni topladı.
Mucize Doktor dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ezo, halkla ilişkiler danışmanı olarak hastanede çalışmaya başlar. Bu gelişme kimilerinin mutlu ederken büyük çoğunluk ise huzursuz olur. Ezo işe başlar başlamaz hastanede bir maskeli balo düzenlemek ister. Bu fikir herkesi düşündürür çünkü Ezo’nun başka bir planı olduğu çok bellidir. Buna rağmen hazırlıklar başlar. Hastanede balo için hazırlıklar devam ederken Ferman, Nazlı ve Ali ise zorlu bir vaka ile uğraşırlar. Bu vaka üçünü de zorlar. Sonunda büyük gün gelir ve herkes balodadır. Ferman ve Beliz arasında gerilim yaşanırken Ezo sonunda büyük sürprizi patlatır. Baloda yaşananların ardından Ali kader ile tesadüf kavramları üzerine düşünmeye başlar.
Mucize Doktor Dizisi 53. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Mucize Doktor dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünden sonra yapımda yaşanacaklar merak edildi. Dizinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali ve tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan çocuk arasında duygusal bir bağ kurulur. Ali çocuğu kurtarmayı kafasına koyar. Duygu yüklü fragman izleyenlerde merak uyandırdı. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
11 Mar 2021 - 13:41 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.