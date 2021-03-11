Akrep Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 11 Mart 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akrep 14. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Akrep dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda bir anne ile kızın intikam için verdikleri savaş anlatılıyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya’nın yer aldığı Akrep perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Akrep Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Akrep geçen hafta 13. bölümü ile ekrana geldi. Perihan’ın ailesini bir arada tutmak için çabaladığını son bölümde Ferda ise sonunda hapisten kurtulur. Akrep dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Perihan’ın Merve’yi eve getirmesi herkesi şaşkına çevirir. Duru annesinin katilinin kızı ile aynı evde yaşamak istemediğini söyleyerek Perihan’dan seçim yapmasını ister. Ancak Perihan istediği cevabı vermez. Duru bu olayın üzerine hamile olduğunu ve Hakan ile evleneceğini açıklar. Bu haber de aile gündemine bomba gibi düşer. Bu sırada hapishanede Ferda’nın saldırıya uğraması ile işler karışır. Ayşem bunu yapanın Perihan olduğunu düşünür ve suç duyurusunda bulunur. Perihan ise yaşananlar karşısında hem şaşırır hem de üzülür. Bu sırada Merve annesi görmeye gider ama onu affetmez. Ferda hapishaneye döndüğünde ise kendisine bunu kimin yaptığını öğrenir. Ayşem’in çabaları ile sonunda cezaevinden çıkmayı başaran Ferda ise sıradaki planını uygulamaya koyar. Yaşadığı her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Ahmet ile yüzleşme ister. Bu yüzleşme ile herkes için dengeler yeniden değişir.

Akrep Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Akrep dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler ile izleyenlerin dikkatini çekti. Ferda’nın kızı Merve ile arasında yaşanan beklenmedik gerginlikler şaşkınlık yaratırken, Fikret ise Ferda’nın Ahmet ile sevgili olduğunu düşünür. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.