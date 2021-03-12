Zuhal Topal'la Sofrada 560. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Mart 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 560. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşan yarışma yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda lezzetli yemek tarifleri ekrana geliyor. Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi hergün saat 16.00’da yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen programda her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak yarışıyor. Gelinler mutfaktaki yeteneklerini sergilerken kaynanalar ise jüri üyesi oluyor. Gelinlerin kendi menülerini en lezzetli şekilde hazırlamaya ve sunmaya çalıştığı programda en yüksek puanları alan gelin haftanın birincisi oluyor. Kendi gelinlerini birinci yapmak için uğraşan kaynanalar ise Zuhal Topal’la beraber puanlama yapıyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda her hafta cuma günleri final yapılıyor. Haftanın finalinde kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan en yüksek puanları alan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 11 Mart Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı dün yine rekabet dolu bölümü ile izleyenleri ile buluştu. Haftanın finalinin yaklaştığı programda heyecan dolu anlar yaşandı. Programın sıkı takipçileri ise 11 mart yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını araştırıyor.

Zuhal Topal’la sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Aygül Şentürk ve kaynanası Emine Yaşar yarıştı. Aygül Şentürk menüsünü en iyi şekilde hazırlamak için zamanla yarıştı. Günün sonunda kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan toplam 26 puan alan yarışmacı birinci olma şansını kaybetti. Haftanın ilk yarışmacısı aldığı 34 puan ile şimdilik zirvede yer alıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 12 Mart Puan Durumu Nasıl, Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. Haftanın son yarışmacısının performansını sergileyeceği 12 mart programının puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.