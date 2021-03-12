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- 12 Mar 2021 - 14:25

Arka Sokaklar Dizisi 581. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 581. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 581. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Emre Okur
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Arka Sokaklar Dizisi 581. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. İlk bölümünden bu yana izleyenlerin beğenisini toplayan yapımda emniyetteki özel bir ekibin mücadeleleri anlatılıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Alp Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar her hafta uma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Arka Sokaklar Dizisi 580. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar geçen hafta 580. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın yayınlanan son bölümünde Cemal’in başına gelenler herkesi derinden sarsar. Hüsnü ise hayatıyla ilgili çok önemli bir kararı yeniden düşünür. Arka Sokaklar dizisi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Cemal vurulmuş ve kalbi durmuştur. Mesut onu kalp masajı ile yeniden hayata döndürür. Hastaneye kaldırılır ama durumu çok ağırdır. Tüm ekip hastanede bir araya gelir, Rıza baba da Reşat hocayı almaya gider. Ezgi bitmiş durumdadır. Mesut ise psikolojik olarak çökmüştür. Hem Ekrem’in ölmesi hem de Cemal’in yaralanması onu çok kötü etkiler. Selin Mesut’a destek olmaya çalışır. Bu sırada hastaneye gelen Esra ise hem Hüsnü’ye destek olur hem de tüm ekibi sahiplenir. Reşat hocanın da gelmesi ile herkes biraz motive olur. Hüsnü Ekrem’in kendisine bıraktığı notlardan Ekrem’i öldüren kişiye ulaşır ve peşine düşer. Engin ve Hakan’ın da gittiği olay yerinde yeni bir çatışma çıkar. Mesut çatışmada vurulur.

Arka Sokaklar Dizisi 581. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlana yeni bölüm fragmanında Hüsnü’nün Esra’ya evlilik teklifi etmesi herkesi sevindirir. Mesut ve Selin de mutlu günlerine döner. Eğlence dolu fragmanın ardından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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12 Mar 2021 - 14:25 - Dizi Fragmanları

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