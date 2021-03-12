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- 12 Mar 2021 - 14:30

Kırmızı Oda Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dizi sektörüne ilk girdiği andan beri seyircilerin büyük beğenisini ve ilgisini toplayan Kırmızı Oda 28. Bölüm ile sizlere nefes kesen bir yayın keyfi sunuyoruz. Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 28. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak sizde çok sevilen Kırmızı Oda dizisini reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz…

Emre Okur
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Kırmızı Oda Dizisi 28. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Kırmızı Oda duygu dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ile buluşuyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edile yapımda yaşanacaklar merak la bekleniyor. Yeni bölümleri ile sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan dizide bir kliniğe giden hastaların hikayeleri anlatılıyor. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geldiği dizinin başrolünü Binnur Kaya üstleniyor. Kırmızı Oda dizisi merakla beklenen yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Kırmızı Oda Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Kırmızı Oda geçen hafta 27. bölümü ile ekrana geldi. Duygusal anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın son bölümünde Doktor hanım ve hastaları arasında yine çarpıcı anlar yaşandı. Dizinin son bölümünde Aslıhan Gürbüz, Erkan Petekkaya ve Pınar Deniz konuk oyuncu olarak yer almaya devam etti. Kırmızı Oda dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nazlı Doktor hanımın yanında kendi ile hesaplaşır. Nazlı’nın gözyaşları ve aslında kendisini hiç sevmediğini söylemesi Doktor hanımı derinden etkiler. Kumru ise yaşadığı kötü olayları bir sebebe bağlamaya çalışır. Doktor hanımla görüşmesinde ise başına gelen her şeyin nedeni olarak babasının olmamasını gösterir. Babasızlığın kendisini kötü bir kadere mahkum ettiğini düşünüyor. Delikanlı Sadi ise sokaklarda geçirdiği yıllarda bahseder. Doktor hanıma sokaklarda kaldığı yılları ve o zamanlar yaşadıklarını nasıl unuttuğunu anlatır. Doktor hanım delikanlı Sadi’nin olaylara bakış açısı karşısında yeniden şaşkınlık yaşar.

Kırmızı Oda Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar ve geçmişe dair ortaya çıkacak yeni gerçekler merak edildi. Dizinin yeni bölüm fragmanı da duygu dolu sahneleri ile dikkat çekti. Kırmızı Oda dizisi merakla beklenen 28. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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12 Mar 2021 - 14:30 - Dizi Fragmanları

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