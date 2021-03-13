Hercai Dizisi 63. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai Dizisi 63. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşan Hercai dizisi heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda intikamdan doğan bir aşk hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı Hercai dizisi her hafta pazar akşamları saat 20.00’d ekrana geliyor.

Hercai Dizisi 62. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai geçen hafta 62. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Miran ve Reyyan oğullarının mutluluğu için yeni adımlar atarken yaşanan bu gelişme bu mutluluğu baltalar. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Dilşah’ın ele geçirdiği belge Reyyan’ı zor durumda bırakır. Dilşah bu belge ile Reyyan’ı Miran’dan sakladığı gerçeği ortaya dökmekle tehdit eder. Ancak Reyyan’ın vazgeçmeye niyeti yoktur. Oğlu Umut’un kendisi gibi kin ve nefret dolu bir hayat yaşamasını istemez. Oğluna ismi gibi umut dolu bir hayat bırakmak ister. Reyyan bunları düşünürken yaşadıkları tüm mutlulukların yarım kaldığını fark eder. Bu sırada karısının düşündüklerinden habersiz olan Miran ise onu ve oğlunu mutlu etmek için elinden geleni yapar. Yarım kalan her şeyi tamamlamak ister ve düğün organizasyonu yapmaya başlar. Miran ve Reyyan mutlu bir hayat inşa etmek için çabalarken, Azat ve Gönül de aşkları ve hayatları için yeni bir karar alır. Bu karar üstüne toprak atılan düşmanlıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Miran ve Reyyan için yeni bir mücadele başlar.

Hercai Dizisi 63. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından dizinin yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. Başlayan yeni düşmanlıklara karşı Miran ve Reyyan’ın nasıl mücadele edeceği merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler de dikkat çekti. Hercai dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.