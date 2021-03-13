Tozkoparan İskender 14. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender 14. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan çocuk dizisi Tozkoparan İskender heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü güçleri olan İskender’in günümüz dünyasında verdiği mücadele anlatılıyor. Yapım her hafta pazar günleri saat 17.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen çocuk dizisi Tozkoparan İskender geçen hafta 14. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Mavi Ay ve Kasırga arasında işler yeniden gerilmeye başlar. Okul başkanlığı için başlayan mücadele okçuluk yarışında iki takımı yeniden karşı karşıya getirir. Dizi macera dolu son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Salih ve Rüya öğretmenin evlilik kararı başta İskender olmak üzere tüm Mavi Ay takımını çok mutlu eder. Nikah saati geldiğinde ise İskender Mavi Ay’ın geç kaldığını fark eder. Mavi Ay’ın nikaha yetişmesi ise zor olur çünkü Kasırga ile başları belaya girer. Arda okul başkanı seçilince Kasırga kurallarını kaldırdığını açıklar. Taygu Koleji’ndeki gücünü kaybettiğini fark eden Kasırga ise Mavi Ay’ı geri plana atmak için yeni bir plan hazırlar. Bu sırada okçuluk yarışları için koleje gelen Alara bir toplantı düzenler ve hangi takımla mücadele edeceklerini belirlemek ister. Ancak bir sorun vardır. Mavi Ay geleneksel okçuluk da iyi olsa da okulun asıl takımı Kasırga’dır. Bu durumu çözmek için Salih ve Giovanni liderliğinde toplanan iki takım okçuluk için yarışmaya karar verir.

Tozkoparan İskender 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından Mavi Ay ve Kasırga arasındaki okçuluk yarışını kimin kazanacağı merak edildi. Kasırga kurallarının kaldırılıp kaldırılmayacağının da merakla beklendiği yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan İskender dizisi yeni bölümü ile yarın saat 17.00’da TRT1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak.